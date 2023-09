Analyse Mais où est passé le plan de jeu du Sporting d'Anderlecht ?

On ne niera pas qu'Anderlecht est encore en chantier. On devrait cependant voir une ébauche de plan de jeu, notamment dans la préparation offensive... mais ce n'est pas le cas. Des joueurs trop statiques, et l'attente d'un exploit individuel.

Brian Riemer était satisfait de la première mi-temps du Sporting d'Anderlecht dans le topper contre le Club de Bruges. Cette bonne période a surtout été permise par l'engagement mis par les Mauves, mais peu d'occasions franches en ont réellement résulté. D'ailleurs, la seule frappe cadrée anderlechtoise dans cette rencontre fut l'ouverture du score de Kasper Dolberg. Les sept autres frappes tentées ont fini dans les tribunes, alors que Thorgan Hazard a manqué la plus belle action du RSCA. On recherche beaucoup les lignes de course répétées aux entraînements, mais impossible de les trouver. Sauf si ce sont ces longs ballons incessants pour Francis Amuzu ? Pour le moment, Anderlecht espère bien trop que des exploits individuels puissent faire la différence. © photonews Anderlecht a besoin de mouvement Le début de la construction des actions ne semble jamais vraiment mauvais, jusqu'à un moment où le receveur semble surpris que le cuir arrive dans ses pieds. Vient alors une perte de balle, une mauvaise passe, un mauvais choix. Contre Bruges notamment, où Anderlecht s'est enfermé sur le côté gauche et dans l'axe alors que la droite semblait ouverte pendant une bonne partie du match, surtout en deuxième période où il semblait jouable de prendre le dos de Maxim De Cuyper. Jeu en profondeur après un triangle, changements de positions lors de la blessure de Dolberg, infiltrations et autres ont été à peine visibles. Cela n'aide pas que Flips ait fait une mauvaise rentrée (peut-être cela aurait-il été mieux dans son poste de prédilection), qu'Hazard ne soit pas encore au sommet de sa forme et que Dreyer ne soit pas fait pour jouer sur un flanc. Theo Leoni a bien essayé de remuer la chose, comme depuis le début de saison. Mais même lui manquait de solutions une fois l'approche du grand rectangle. Peu de mouvements, peu de courses, des joueurs statiques, aucune possibilité. Toutes des choses qui se travaillent à l'entraînement et qui sont la charge d'un homme : Brian Riemer. Prendre des points dans une phase où son équipe est encore en rodage, c'est bien. Très bien même et bien de nombreux clubs aimeraient le même bilan que le RSCA après huit matchs. Mais la patte de l'entraîneur doit devenir claire et sur cela, il y a encore beaucoup de travail à faire.