Tarik Tissoudali, l'arme secrète de La Gantoise ?

De retour dans les plans d'Hein Vanhaezebrouck après de longs mois passés sur la touche suite à une grave blessure, Tarik Tissoudali a marqué le but de la victoire face à Eupen ce dimanche (2-1).

Suite à sa grave blessure aux ligaments croises occasionnée en tout début de saison dernière, Tarik Tissoudali a du se contenter d'un retour à l'aube des play-offs 2.

Ce dimanche face à Eupen, il est monté au jeu à la mi-temps et a marqué le but du 2-1 moins de 15 minutes plus tard. Son premier but en Pro League depuis le 27 mai dernier.

"Il faut se demander comment il se fait que nous jouions une première mi-temps de cette manière. La façon dont nous jouons la deuxième mi-temps, c'est ce qui devrait normalement se passer", a déclaré Tissoudali au micro de Sporza.

Le Marocain a changé la donne du match. De bon augure pour la suite, lui qui aspire à retrouver une place de titulaire à La Gantoise. "Je suis heureux d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice, pour donner ce surplus d'énergie à l'équipe."