Van Bommel répond sèchement à un journaliste : "Pas d'accord avec vous du tout"

L'Antwerp a calé à domicile face au RWDM. Un match frustrant pour le Great Old, mais Mark Van Bommel n'y voyait pas une contre-performance totale, et l'a bien fait comprendre.

Face au RWDM, l'Antwerp a paru un peu émoussé par sa semaine européenne. Le jeu du champion en titre était prévisible, et en dehors de ses deux penaltys arrêtés, Théo Defourny a eu peu de travail.

L'un de nos confrères, au Bosuil, a ainsi demandé à Jean Butez, puis à Mark Van Bommel s'ils étaient d'accord avec son constat, à savoir que c'était le "plus mauvais Antwerp" de la saison dans le jeu. "C'était un peu poussif dans l'intensité et la justesse technique", concède Butez. "Mais en seconde période, il y avait un peu plus de mouvement. Je ne me souviens pas de tous nos matchs de la saison, mais face à un bloc bas, il aurait fallu plus de mouvement et il n'y en a pas eu".

Van Bommel, lui, n'était vraiment pas d'accord avec notre confrère. "Vous dites ça parce que ce n'était pas spectaculaire, et c'est vrai. Mais dans le jeu, dans l'organisation, c'est loin d'être notre "plus mauvais" match", assure l'entraîneur néerlandais.

"On ne se crée pas deux penaltys par hasard : c'est parce que nous étions dans leurs 16 mètres, nous étions dangereux. Et derrière, nous ne concédons rien, ce qui n'a pas toujours été le cas", pointe Van Bommel. "Je ne suis vraiment pas d'accord avec votre point de vue à ce sujet". Le Néerlandais, cependant, est resté courtois dans son désaccord, comme toujours depuis son arrivée.