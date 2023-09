Et si la blessure de Thomas Delaney permettait à Anderlecht de tenter quelque chose ?

Thomas Delaney est blessé, et probablement pour longtemps. Brian Riemer a l'occasion d'enfin modifier son entrejeu, fort stérile depuis le début de la saison...

Voilà des semaines qu'on se demande pourquoi diable Anderlecht n'évolue pas avec un "vrai" meneur de jeu, un numéro 10. Brian Riemer le reconnaissait lui-même récemment : Kasper Dolberg est trop seul sur son île, et aurait bien besoin que quelqu'un vienne combiner avec lui.

L'idée était que Thorgan Hazard ou Anders Dreyer le fassent depuis le flanc droit en rentrant dans le jeu. Soyons clairs : ça ne marche pas, en plus de déséquilibrer tout le jeu du RSCA qui ressemble de plus en plus à : "Envoyons un long ballon à gauche pour qu'Amuzu prenne de vitesse son latéral".

Thorgan Hazard ou Alexis Flips en 10 ?

Qui plus est, Hazard n'est pas encore au mieux physiquement et cela s'est vu dimanche. Un rôle axial lui permettrait de courir un peu moins. Quant à Alexis Flips, c'est à se demander comment il a pu évoluer aussi souvent sur le flanc à Reims : le Français y est méconnaissable.

© photonews

La blessure de Thomas Delaney pourrait bien être l'occasion idéale pour Brian Riemer. Alors que le duo Rits-Delaney semblait clairement faire double emploi (et on cherche encore l'utilité de Mats Rits dans le jeu anderlechtois...), intégrer un n°10 aux côtés de Leoni et Rits serait intéressant.

Cela n'a pas été l'option choisie dimanche par Riemer, qui a fait monter Amadou Diawara pour remplacer Delaney. Le Guinéen est plutôt bien rentré, et face à un adversaire aussi dangereux que le Club de Bruges, opter pour la prudence était logique. Mais Anderlecht doit-il se rendre à Eupen avec deux 6 et un 8 dans l'entrejeu ?

Cela ne colle pas vraiment à ce fameux ADN Mauve que les supporters espéraient voir un peu plus vite après un tel mercato quatre étoiles. Un trio Diawara-Leoni-Rits a, sur papier, peu de football dans les pieds... et Alexis Flips attend de pouvoir montrer tout son talent en tant que meneur de jeu. Alors, Brian Riemer osera-t-il ?