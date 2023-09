Les mots durs de cet ancien d'Anderlecht

En crise institutionnelle, l'Olympique de Marseille n'a rien pu faire contre le PSG ce dimanche et s'est lourdement incliné 4-0.

Marseille a connu la première défaite de sa saison, face au PSG ce dimanche. Dans sa réaction d'après-match, l'ancien d'Anderlecht Chancel Mbemba n'a pas pesé ses mots.

"On n’a pas respecté le club. On va continuer à travailler pour le prochain match (à l'AS Monaco)", a déclaré Mbemba dans des propos relayés par RMC Sport.

"On a manqué de caractère. On est déçu. On va se remettre à travailler pour mouiller notre maillot. Il faut rester uni. On a besoin de tout le monde, la famille doit rester unie, c’est la force des Marseillais. Aujourd’hui ça n’a pas marché, on a six jours pour travailler et aller chercher les trois points à Monaco."