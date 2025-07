Un coup de téléphone a tout changé : l'officialisation du départ de Franjo Ivanovic est imminente

Franjo Ivanovic va bel et bien quitter l'Union. L'avant-centre croate de 21 ans va s'engager au SL Benfica, qui rafle la mise devant plusieurs clubs plus fortunés grâce au coup de téléphone décisif du président Rui Costa.

Selon Sport TV et A Bola, Rui Costa aurait été déterminant dans l’arrivée imminente de Franjo Ivanovic à Benfica. Le président du club portugais — et légende vivante des Aigles — aurait décroché son téléphone pour convaincre le Croate de rejoindre Lisbonne, en lui détaillant le projet sportif et les perspectives de progression.

Malgré une puissance financière inférieure à celle de certains concurrents, Benfica semble bien parti pour rafler la mise. Des clubs anglais, l’Eintracht Francfort ou encore le Como 1907 en Serie A étaient pourtant prêts à mettre plus d’argent sur la table. Mais Ivanovic aurait fait un choix sportif, séduit par l’approche directe de Rui Costa.

Une question de temps avant le départ de Franjo Ivanovic

Côté Union, on s’est visiblement déjà fait à l’idée de son départ. Vendredi, face à l’Antwerp, l’attaquant de 21 ans n’était même pas dans le groupe. Un signe clair. Pour l’instant, le club n’a pas encore communiqué officiellement, mais l'avant-centre aurait déjà trouvé un accord personnel avec Benfica.

Recruté l’été dernier au NK Osijek, Ivanovic s’est vite imposé comme l’un des jeunes les plus prometteurs de Pro League. Percutant, rapide, malin dans ses appels : son profil n’a pas mis longtemps à attirer l’attention.

Ce départ vers Benfica représente un vrai tremplin pour lui. Et sans doute une très belle vente pour l’Union, qui devrait récupérer une vingtaine de millions d'euros. L’officialisation du transfert n’est plus qu’une question de temps.