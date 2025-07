"Le mental ne suffira pas" : la RAAL va devoir hausser le niveau pour s'installer en D1A

L'apprentissage de la D1A s'annonce difficile pour La Louvière. La RAAL sort de son premier match avec plus de questions que de réponses.

Frédéric Taquin n'y allait pas par quatre chemins pour conclure sa première conférence de presse d'après-match en D1A : "Je suis très satisfait de la mentalité de mes joueurs en seconde période. Mais la mentalité et le courage, ça ne suffira pas en D1A. Il va falloir plus de qualité".

Car les observateurs qui découvraient la RAAL à l'occasion de ce premier match face au Standard n'ont pas manqué de le souligner : sur le plan de la qualité individuelle, cette équipe paraît encore un peu courte pour l'élite. Et ce n'est pas grâce à des qualités individuelles, d'ailleurs, que La Louvière est montée.

C'était l'une des grandes fiertés de Taquin et de la direction louviéroise : la RAAL n'a pas de vraie "star". À part Mouhamed Belkheir, qui doit être le "goal-getter" louviérois cette saison (on sait que c'est nécessaire pour espérer se maintenir), peu de joueurs sortent du lot : c'est le collectif qui soulève des montagnes.

Mais le coach louviérois le reconnaît aussi : cela ne suffira pas pour s'installer sans peine en D1A. La défense, notamment Wagane Faye, a montré des faiblesses qui ne se paient pas cash en D1B mais sont fatales dans l'élite ; les nouvelles recrues Epailly et Benavides ont paru légers sur le plan offensif. Pau et Gueulette, bons joueurs de Challenger Pro League, doivent apprendre à réfléchir plus vite.

Il y a une chose dont la RAAL dispose déjà : d'une ambiance digne de la D1A. Dans cette petite enceinte de l'Easi Arena, l'énorme tribune des ultras louviérois faisait un boucan digne des belles soirées au Mambourg voisin. Il ne manque maintenant que les buts et les victoires pour que le tout s'embrase...