Les futurs hommes forts de la saison ? Ces nouveaux venus qui ont déjà marqué la reprise du championnat

La première journée de Pro League, c'était déjà ce weekend ! Alors que nous n'en sommes encore qu'au milieu du mercato, quelques nouveaux venus ont déjà délivré leur carte de visite.

Jusqu'ici, le mercato a été assez inégal en Pro League. Certaines équipes avaient besoin de beaucoup de renforts et dont déjà accueilli plusieurs nouvelles têtes alors que d'autres prennent plus de temps que prévu et laissent leur entraîneur au bord de la crise de nerf (on en profite pour saluer Ivan Leko). Quelques clubs de l'élite peuvent toutefois se targuer d'un peu plus de stabilité...pour l'instant.

C'est ainsi qu'aucun nouveau transfuge n'a débuté la saison du côté de Genk, Charleroi, Westerlo ou encore à l'Union (même si dans le cas des Zèbres, cela s'explique par la volonté de faire souffler Jakob Romsaas en vue de la Coupe d'Europe). Au Standard par contre, c'était l'effervescence avec pas moins de cinq transferts, une demi-équipe, alignés au coup d'envoi à la RAAL. L'occasion était belle de s'intéresser à ces nouveaux venus qui ont marqué les esprits dès leur premier match officiel.

Les bonnes affaires de l'été ?

Josué Homawoo : avec les cinq nouveaux dans l'équipe, les Rouches ont la primeur. On commence avec Homawoo qui a déjà montré énormément de personnalité derrière. Le nouveau défenseur central venu du championnat roumain n'est pas venu pour jouer les poètes, il fait le ménage dès que c'est nécessaire.

Thomas Henry : impact immédiat, c'est également ce qui colle à la première de Thomas Henry. Malgré les doutes initiaux sur son état physique, l'ancien buteur d'OHL a assuré en ouvrant le score après seulement cinq minutes et s'est montré très précieux par ses remises et son jeu dos au but pendant toute la rencontre.

Tobias Mohr : quand Marc Wilmots lui a téléphoné, l'ailier allemand pensait que c'était pour demander des renseignements sur un autre joueur. Et pourtant, à voir sa première prestation, l'Allemand de 29 ans a tout d'une bonne pioche. Sans faire trop de bruit, il joue juste sur son côté gauche, en accélérant lorsque c'est nécessaire, mais aussi en jouant dans le bon tempo pour garder le ballon dans l'équipe.

Enric Llansana : à Anderlecht, la principale satisfaction chez les nouveaux venus est à trouver dans l'entrejeu. Pour sa première au Lotto Park, Llansana a déjà joué en patron. Hargneux, rigoureux, n'hésitant jamais à faire le tacle ou la faute nécessaire, les yeux tournés vers l'avant dès qu'il en avait l'occasion, le Néerlandais a parfaitement épaulé Nathan De Cat. Le prototype du joueur que l'on préfère avoir dans son équipe que comme adversaire. Et un dynamisme qui rend la comparaison douloureuse pour Leander Dendoncker.

Nathan Saliba : certes, il n'est monté que pour 20 bonnes minutes, quand Anderlecht avait déjà repris les commandes. Mais marquer pour son premier match en Europe alors qu'il était encore sur le pont avec l'équipe nationale canadienne le 29 juin en dit long sur son intégration. En plus de nous rappeler ce but sur corner de Vincent Kompany contre le Brésil avec sa course croisée au premier poteau.

Raul Florucz : l'Union n'a peut-être pas aligné de transfert estival au coup d'envoi mais gardait une sacrée cartouche sur son banc. Monté à la mi-temps, l'international autrichien a rapidement montré ce qu'il avait dans le ventre contre l'Antwerp. Après avoir égalisé, l'attaquant de 24 ans était proche de faire basculer la rencontre, mais la défense anversoise a contré sa frappe in extremis. Son pied gauche pourrait bien faire des ravages dans les mois à venir. On attendra avant de le placer dans la catégorie des Undav, Boniface, Amoura, David ou Ivanovic, mais Florucz a en tout cas une belle tête de bonne pioche.

Pour conclure, mentionnons également des joueurs qui ont changé de club cet été mais que la Pro League connaît déjà sur le bout des doigts. Des profils comme Marco Ilaimaharitra, Daam Foulon ou Thibo Somers ont joué la carte de la sobriété (avec tout de même un penalty converti pour le premier cité) mais ont déjà rendu de fiers services par leur intégration immédiate.