Faux départ pour La Gantoise d'Ivan Leko : "Comme beaucoup, notre championnat commencera vers le 15 septembre"

Les Buffalos ont été battus lors de la première journée de championnat, à Saint-Trond. La déception était de mise dans le chef d'Ivan Leko, qui se veut réaliste.

Faux départ pour La Gantoise d'Ivan Leko, qui a connu son premier revers de la saison sur la pelouse de Saint-Trond. Grâce à une grande montée au jeu d'Adriano Bertaccini, les Canaris ont su faire la différence dans les vingt dernières minutes de la rencontre. En conférence de presse, Ivan Leko se montrait logiquement déçu, mais tout de même assez satisfait de la prestation de ses joueurs.

"Le match s'est déroulé comme prévu. STVV a bien joué, mais nous connaissions nos forces et faiblesses respectives. Nous avons été plutôt bons en défense et notre pressing a été efficace, mais nous avons rencontré quelques difficultés en transition. La situation s'est améliorée après la pause, mais ce n'était pas suffisant. Mes joueurs ont tout donné, en vain."

"C'est dommage pour mes joueurs, car on était meilleurs que STVV après la pause. Le 1-0 était regrettable, mais on a retrouvé du caractère pour égaliser. Malheureusement, le ballon est dévié sur le deuxième but, et on encaisse le troisième en contre-attaque. C'est dommage, car nous avions plus de contrôle. Nous ne sommes pas surpris que ce soit difficile. Après un nouveau départ sous la direction d'un nouvel entraîneur, il faut reconstruire. Nous devons en tirer les leçons pour être plus performants le week-end prochain."

Comme beaucoup, notre championnat ne commencera pas avant le 15 septembre environ"

Il y a quelques jours encore, le Croate estimait que son noyau n'était pas suffisamment qualitatif pour tenir au moins jusqu'en janvier. Leko espère encore du renfort, mais il estime qu'il y avait assez de qualités dans l'équipe pour s'imposer au Stayen.

"Nous avions suffisamment de qualités dans nos rangs pour remporter ce match. Je ne cherche pas d'excuses, nous nous sommes bien préparés et nous avions assez de talent. Il ne faut pas se plaindre, mais continuer à travailler, c'est le début du processus. Comme beaucoup d'équipes, notre vrai championnat ne commencera pas avant le 15 septembre environ", a-t-il conclu en conférence de presse.