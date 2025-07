Le CEO de la Pro League s'exprime sur l'accord des droits TV avec DAZN : "Il n'y a pas de monopole"

Le directeur général de la Pro League, Lorin Parys, s'est exprimé sur les critiques récentes à l'encontre de DAZN.

DAZN a acheté tous les droits de diffusion du football professionnel belge, avec l’obligation de conclure au moins deux accords de distribution pour que les matchs soient visibles sur plusieurs plateformes. "Quoi qu’il en soit, le football arrivera sur l’écran des fans", déclare Parys dans HLN. "Tout comme les gens regardent Netflix. Mais DAZN a le droit de raisonner de manière commerciale."

Parys reconnaît toutefois que tous les supporters ne feront pas facilement la transition. "Tout le monde n’a pas une smart TV ou ne sait pas comment cela fonctionne. Il reste encore du travail." La fédération souhaite accompagner les clubs pour embarquer leurs supporters dans cette évolution. "Malgré tout, la Supercoupe a enregistré 200 000 vues en direct, ce qui montre que beaucoup ont déjà trouvé le chemin."

Reste à savoir si ce chiffre correspond au même nombre de spectateurs, ce qui est discutable, mais la tendance est claire selon Parys. "Le changement est toujours difficile, mais on ne peut pas freiner l’ère numérique. De plus en plus de gens coupent le câble. Le fan devra installer une application si aucun accord n’est conclu avec les distributeurs classiques."

Des critiques — comme l’organisation de consommateurs Test-Achats — mettent en garde contre un monopole de DAZN, mais Parys n’est pas d’accord. "Il n’y a pas de monopole. DAZN a l’obligation de distribuer. Il n’y a simplement pas encore d’accord avec les télécoms. Nous sommes du côté des fans et nous voulons justement leur offrir plus d’options."

Si aucune solution n’est trouvée d’ici août, l’Autorité belge de la concurrence pourrait intervenir, selon Parys. "Mais on n’en est pas encore là. Nous espérons toujours qu’un accord sera trouvé. Tout le monde souhaite que le football reste largement accessible."