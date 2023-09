L'opinion tranchée de Philippe Albert sur la prolongation de Brian Riemer à Anderlecht

La semaine dernière, le board du RSC Anderlecht en a surpris plus d'un en annonçant la prolongation du contrat de son coach, Brian Riemer.

Sur le plateau de La Tribune, cette prolongation a été largement discutée. Nordin Jbari, ancien joueur professionnel reconverti en consultant, n'a pas été tendre avec le coach danois. Notamment, le jeu développé depuis le début de la saison par le RSCA est selon lui en-deçà des attentes.

"Il est un ton en dessous par rapport à son équipe. Avec les joueurs qu’il a, on va le voir. On verra aussi comment il va gérer la concurrence et les blessures. Voir également comment il va jouer car il est maintenant obligé d’être dans le top 6 avec les transferts réalisés. Il est obligé de jouer un peu mieux. Ils étaient bons en bloc face à Bruges, mais rien du tout dans le jeu. Il y a un directeur sportif qui l’a choisi : tant qu’il sera là, Riemer sera protégé. Il faut être honnête : aujourd’hui, c’est Jesper Fredberg le boss au RSCA", a déclaré Jbari.

Philippe Albert, habitué à ne jamais se cacher, a lui aussi émis des doutes quant aux capacités de Riemer de sublimer cette équipe. "Il faut dire que Bruges n'était pas là en première mi-temps. La prolongation ? C'est trop tôt dans la saison."