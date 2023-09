🎥 Anthony Moris répond aux fans du RWDM et explique la célébration cocasse des joueurs de l'Union

L'Union Saint-Gilloise et son gardien Anthony Moris auront vécu un derby riche en émotions face au RWDM, ponctué par une victoire dans les derniers instants (2-3).

En zone mixte, Anthony Moris est revenu sur ce derby très animé. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise a été copieusement chambré et insulté par les fans du RWDM durant l'ensemble de la rencontre, avant d'aller célébrer le but de la victoire non loin de la tribune.

"Ca fait partie du jeu. Si ça leur fait plaisir, ils peuvent continuer. Ca ne m'atteint pas", a réagi le Luxembourgeois.

Les joueurs Saint-Gillois en ont surpris plus d'un en célébrant devant un parcage visiteurs...vide, déserté par les fans en signe de protestation à l'heure contestée du coup d'envoi. "On l'avait déjà fait en temps de Covid", fait remarquer Moris.

"C'est une façon de leur rendre hommage. Peu importe le stade, on aurait fêté de cette façon-là. On a reçu beaucoup de messages de soutien de leur part sur les réseaux sociaux. On les comprend. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin de nos supporters pour gagner ce genre de matchs", a conclu le gardien de l'Union.