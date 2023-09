Gand a parqué le bus : "On pourrait croire que le leader jouerait au football..."

Le match entre l'Antwerp et Gand a été assez surprenant : c'est le Great Old qui a eu la possession (stérile), et les Buffalos qui ont défendu en bloc. Les joueurs anversois étaient un peu frustrés.

La Gantoise est clairement venue au Bosuil pour jouer le contre, et avait les armes pour bien le faire avec notamment un Malick Fofana de gala. Mais l'Antwerp ne s'attendait certainement pas à un "remake" du match face au RWDM ce mercredi en match en retard de la 5e journée de JPL. "Tout le monde attendait un Gand différent. On s'attendait à ce qu'ils viennent nous mettre la pression, mais c'était clairement une copie conforme du match face au RWDM", s'étonnait Mandela Keita au micro d'Eleven Sports après la rencontre. "Ils ont fort reculé, un peu trop. Vous vous attendez du leader du championnat qu'il joue un peu au football", regrette Arthur Vermeeren de son côté. "Je crois que c'est un grand compliment pour nous", ajoute enfin Mark Van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp. "Nous avons désormais un statut différent et jouons chaque semaine face à un bloc très bas. Maintenant, il faut gérer ça de manière plus efficace, car 13 points en 8 matchs, ça ne me va pas, non", reconnaît le Néerlandais.