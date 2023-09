Les fans du Club de Bruges désignent leur Joueur du Mois

Après avoir terminé leur dernier match du mois de septembre contre le KRC Genk, les supporters ont élu leur joueur du mois.

Le verdict a été annoncé par voie de communiqué. "Les matches de septembre sont terminés et les votes ont été comptés. Hans Vanaken remporte son premier trophée de Joueur du Mois de la saison 23/24 ! Avec trois buts, notre capitaine a récolté 43% des votes", peut-on lire sur le site du club.

Le capitaine du Club devance ainsi Andreas Skov Olsen (32,4 % des votes) et Maxim De Cuyper (12,8 % des votes).

Your captain and Player Of The Month: 𝐇𝐚𝐧𝐬 𝐕𝐚𝐧𝐚𝐤𝐞𝐧! 😍 #POTM