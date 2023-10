"Il y a de la qualité individuelle mais collectivement..." : pour cet ancien d'Anderlecht, le Sporting n'a pas sa place dans le top 6

Si l'on s'en tient au seul bilan comptable, Anderlecht semble être définitivement lancé cette saison. Mais la qualité de jeu en inquiète plus d'un au Lotto Park.

La victoire 1-3 d'Anderlecht à Eupen est à l'image du début de saison du Sporting : le résultat est là mais la manière laisse à désirer, ce qui n'est pas pour lever les interrogations autour de Brian Riemer. Thomas Chatelle n'est lui non plus pas convaincu que le Danois soit l'homme de la situation.

L'ancien de la maison va même plus loin, estimant que l'équipe n'a pour le moment pas sa place dans le top 6 : " L'équipe n'est pas encore assez constante, les prestations sont un peu en dents de scie et il y a encore une certaine difficulté à se créer des occasions. Reste à savoir si avec tous ces nouveaux joueurs, la mayonnaise va prendre" note-t-il pour De Zondag.

L'analyste point avant tout le manque de maîtrise collective : "Ils ont suffisamment de qualités individuelles pour aspirer au top 6, mais collectivement, ils ne sont pas encore aussi loin que des équipes comme Gand et Genk. Le principal problème est de faire en sorte que tous ces joueurs jouent ensemble selon une certaine ligne et je ne vois pas cette ligne avec Riemer". Malgré cette série de huit matchs sans défaite et la troisième place au classement, Anderlecht ne pourra pas se louper contre Malines, avant de se déplacer au Standard.