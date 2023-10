Defourny, le super-héros du RWDM, ravi d'un changement majeur depuis l'Union

Theo Defourny a tout arrêté en seconde période, et grâce à cette performance, le RWDM a pu prendre un point contre une grosse cylindrée de notre championnat.

Si le RWDM a pris un point ce dimanche contre le désormais ancien leader de notre Pro League, il peut remercier Theo Defourny, qui est l'homme du match de notre rédaction. Le gardien des Coalisés a été impérial en seconde période.

Au micro de DAZN, il s'est exprimé sur cette rencontre : "C'est un peu comme une petite victoire", affirme le gardien. "Surtout qu'en seconde période, on était dans le dur, on a eu du mal physiquement, mais on a su faire le dos rond, pas comme contre l'Union. Un point contre un prétendant au titre, c'est toujours positif".

Le match de l'Union semble être resté plus dans les jambes que dans les têtes : "On n'a pas l'habitude d'enchaîner, mais on a travaillé ensemble, nous avons été solidaires. Mon match ? Ça fait du bien d'aider l'équipe, mais il faut féliciter tout le monde, même les attaquants ont travaillé. On grandit en tant que groupe. Le chemin sera long et difficile, mais on va encore travailler pour aller chercher les prochaines victoires".