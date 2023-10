Meilleur Mauve depuis le début de la saison, et meilleur passeur du championnat

C'est désormais assez clair : Théo Leoni ne quittera pas le onze de Brian Riemer. La nouvelle coqueluche du RSC Anderlecht est le meilleur Mauve de ce début de saison, et le surprenant meilleur passeur du championnat.

Ce samedi, Théo Leoni a délivré deux nouvelles passes décisives, dont l'une après moins de 30 secondes de jeu suite à une récupération qu'il a lui-même initiée. Symbolique, et représentatif de son style de jeu comme de son apport dans le jeu anderlechtois.

Dans un entrejeu où Brian Riemer opte systématiquement pour deux milieux à vocation défensive, Leoni est le seul à amener de la créativité. Résultat : 5 passes décisives, et ce sans donner les coups-francs et les corners la majeure partie du temps. Théo Leoni portera le fameux maillot du meilleur passeur du championnat le week-end prochain.

Certains craignaient, après la fin de mercato mouvementée et des déclarations de Riemer bizarrement interprétées, que l'ancien capitaine des Espoirs d'Anderlecht - et futur capitaine de l'équipe A, on en prend le pari maintenant - soit écarté du 11 en faveur de Thorgan Hazard ou Alexis Flips.

Désormais, c'est clair : Leoni est indéboulonnable. Cette saison, nous avons commencé à distribuer des cotes aux joueurs du RSC Anderlecht ; si vous nous lisez régulièrement, vous savez qu'il n'a jamais été "en échec", et a très souvent été l'homme du match côté Mauve à nos yeux. Théo Leoni est LE joueur d'Anderlecht en ce début de saison.