Victor Osimhen sort du silence après la polémique

L'ancien attaquant de Charleroi, Victor Osimhen est impliqué dans un conflit avec son club, le SSC Naples.

Lors d'un match contre Bologne (0-0) le dimanche 24 septembre dernier, Osimhen a demandé à tirer un penaly, le ratant. Le Nigérian a été remplacé en cours de match et a alors montré des signes d'énervement envers son coach, Rudi Garcia.

Dans la foulée, le Napoli a publié sur TikTok une vidéo ridiculisant Osimhen. Le Nigérian avait menacé de suivre le club en justice.

Sur Instagram, Osimhen a réagi à cette affaire, calmant le jeu. "Venir dans la ville de Naples en 2020 a été une décision merveilleuse pour moi. Les habitants de Naples m’ont montré tant d’amour et de gentillesse, et je ne permettrai à personne de se mettre entre nous. La passion du peuple napolitain alimente mon feu pour toujours jouer avec mon cœur et mon âme, et l’amour pour l’insigne est inébranlable car je le porte avec fierté."

"Les accusations contre les habitants de Naples sont fausses. J’ai beaucoup d’amis qui sont napolitains et qui font partie de ma famille et de ma vie quotidienne. J’apprécie les Nigérians et tous ceux qui ont fait entendre leur voix pour me soutenir et me tendre la main. Je leur en serai toujours reconnaissant. Soutenons l’unité, le respect et la compréhension. Forza Napoli Sempre !"