Officiel : le Real Madrid lance sa nouvelle ère avec un transfert à 60 millions d'euros

Dean Huijsen va bel et bien rejoindre le Real Madrid. Les Merengues ont officialisé l'accord de principe avec Bournemouth.

Depuis quelques jours, les rumeurs allaient bon train concernant Dean Huijsen, un défenseur central espagnol de 20 ans évoluant du côté de Bournemouth et fortement convoité par le Real Madrid. La saga en est à son épilogue.

Le Real a en effet sorti un communiqué pour confirmer l'accord de principe avec Bournemouth. Huijsen va signer un contrat de cinq ans dans la capitale espagnole, le transfert se chiffrant à un peu moins de 60 millions (59,4).

Un profil prometteur

Il s'agissait de la clause de départ du joueur, que le Real était prêt à activer, convaincu des qualités du garçon qui a fait ses débuts avec l'équipe nationale espagnole en mars dernier.

Dean Huijsen est né à Amsterdam, il est le fils de Donny Huijsen, un ancien joueur de l'Ajax. Elevé et formé en Espagne, il a rejoint le centre de formation de la Juventus à l'âge de 16 ans. La saison dernière, il a été prêté à l'AS Roma et y a bien grandi, sans doute bien aidé par les duels avec Romelu Lukaku à l'entraînement.

Cela a convaincu Bournemouth de déposer un peu plus de 15 millions sur la table l'été dernier. Une saison en Premier League aura suffi pour déboucher sur un transfert quatre fois plus onéreux à Madrid, où il deviendra l'une des têtes d'affiche du rajeunissement opéré par Xabi Alonso.