🎥 Show de Bellingham, but fabuleux de Valverde : Naples n'a rien pu faire

Le Napoli a offert une belle résistance, mais a subi la loi du Real Madrid à domicile. Jude Bellingham a laissé sa carte de visite.

Le Napoli a cru à l'exploit dans son Stade Diego Armando Maradona. Profitant d'une grosse erreur de Kepa, qui doit péniblement faire oublier Thibaut Courtois, Naples a ouvert le score via Ostigard en première période. Vinicius Junior égalisera sur un assist de Jude Bellingham, son premier exploit du soir.

Le "show" Bellingham continuera ensuite : l'Anglais, recrue vedette de l'été, a ponctué un magnifique solo du but du 1-2 à la 34e.

Après un penalty obtenu par Victor Osimhen et transformé par Zielinski en seconde période, Naples reprendra une ultime fois l'avance via le but de la soirée : Federico Valverde envoie un véritable boulet de canon, que Meret ne peut que dévier dans son but.