Bruges fait la très bonne affaire et se met en confiance avant Sclessin

Excellent résultat pour le Club de Bruges, qui l'a emporté sur un court score à Bodo/Glimt. Un déplacement délicat, qui lance bien la semaine brugeoise.

Ronny Deila et le Club de Bruges entamaient une semaine très compliquée ce jeudi, en déplacement à Bodo/Glimt. Si sur papier, le Besiktas est probablement l'adversaire le plus fort du groupe, les Norvégiens constituent certainement le déplacement le plus périlleux et fatiguant.

Mais après 4 matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues, le FC Bruges a enfin renoué avec la victoire. Les Blauw & Zwart se sont imposés d'une courte tête (0-1) à Bodo/Glimt, réalisant un très bon 4/6 et profitant de la victoire de Lugano face au Besiktas pour occuper la tête à égalité avec les Suisses.

Un but de Hans Vanaken à la 20e minute aura suffi aux Brugeois pour s'imposer. Mignolet sauve les meubles peu avant la pause, tandis que la seconde période sera presque 100% belge. Sans faire le break, et Deila peut remercier Mignolet, à nouveau décisif à la 90e+7.