Enfin de la clarté à Anderlecht pour le poste de gardien de but

Une ultime (?) fois, le sujet du duel Dupé-Schmeichel a été évoqué en conférence de presse, et Brian Riemer a cette fois donné une réponse claire. La hiérarchie des gardiens de but à Anderlecht est établie.

Depuis que Kasmer Schmeichel est "sélectionnable" par Brian Riemer, plus personne n'a vraiment de doutes. Le Danois a été titularisé contre Bruges, puis à Eupen ; d'abord sans avoir beaucoup de travail, mais ensuite en réalisant quelques beaux arrêts au Kehrweg.

Personne ne croyait vraiment aux explications et aux dénégations de Brian Riemer, et personne ne voyait Maxime Dupé faire face à Schmeichel à armes égales. Mais le flou artistique entretenu par le coach danois n'arrangeait pas une situation qui gâchait le début de saison de rêve du RSCA. Enfin, l'abcès est percé.

Kasper Schmeichel est le n°1

"Aujourd'hui, Kasper Schmeichel est le n°1. Nous avons travaillé dur pour créer un noyau où la performance de chacun est importante : il faut de la concurrence pour pousser tout le monde", martèle Brian Riemer. "Kasper est le n°1, mais n'a aucune garantie de temps de jeu toute la saison. Il y a de la concurrence, et c'est très sain".

Maxime Dupé n'a pas reçu de véritable "officialisation" de ce statut de n°2, et on l'imagine prendre la chose avec moins de légéreté que Riemer. "Les joueurs ne sont pas idiots, je n'ai pas à expliquer ça noir sur blanc. Mais rien n'est permanent, et je l'ai expliqué à Maxime également. Nous avons un entraîneur des gardiens qui évalue cela aussi au quotidien. La situation est comme elle est, mais il y a aussi une possibilité pour Maxime de se montrer chaque jour".