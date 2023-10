Hoefkens sauvé ou Deila dans le trou : quel ex enfoncera l'autre ce dimanche ?

Un match spécial pour les deux entraîneurs. Ils se retrouvent, se croisent et vont tous deux assister à une rencontre capitale pour leur avenir, ce dimanche.

Standard - Bruges, un affrontement spécial entre Carl Hoefkens et Ronny Deila, qui portaient tous deux les couleurs du camp opposé la saison dernière. Deux entraîneurs que beaucoup de choses opposent, mais qui assisteront tous deux à une rencontre plus que capitale.

Après un début de saison très difficile, le Standard vient de signer un 9/15 et est de retour à quatre points du top 6. La victoire à OHL n'a pas été flamboyante, mais elle a permis aux Rouches d'enchaîner une cinquième rencontre consécutive sans défaite et de se mettre en confiance, quelques jours avant d'affronter les Blauw & Zwart.

Avant un calendrier phénoménal, il n'était pas temps pour le club principautaire de perdre des nouvelles plumes à Den Dreef, sans quoi l'avenir de Carl Hoefkens aurait été plus que compromis en cas de manque de résultats lors de ces mois d'octobre et novembre.

De son côté, le FC Bruges pointe à la quatrième place mais n'impressionne personne. Le jeu de Ronny Deila est lent et stéréotypé, ce sont des exploits individuels qui sauvent les Blauw & Zwart.

Cependant, les pensionnaires du Jan Breydel ont de grandes ambitions, après une saison dernière plus difficile. Récupérer le titre est un objectif, aller très loin en Conference League en est un autre. La marge de manœuvre de Ronny Deila est réduite, l'entraîneur norvégien pourrait se rapprocher de la sellette en cas de contre-performance à Sclessin.

On n'écrira pas qu'un ex peut en enterrer un autre, puisque Carl Hoefkens ne sautera très probablement pas la semaine prochaine malgré une hypothétique défaite. Mais l'entraîneur du Standard peut marquer des gros points s'il parvient à battre Bruges et se donner un petit peu d'air quant à sa situation personnelle. De son côté, Deila semble pouvoir tout perdre en cas de défaite en bord de Meuse.

Une dernière statistique pour terminer : le Club de Bruges ne s'est plus imposé à Sclessin depuis 2017, soit dix rencontres consécutives. Kostas Laifis était déjà sur la feuille de match, Hans Vanaken également. Standard - Bruges, une rencontre qui s'annonce bouillante... et déterminante.