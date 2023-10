Carl Hoefkens donne la clé du Standard pour survivre à son calendrier dantesque

Carl Hoefkens veut plus que la victoire contre Bruges pour fêter son anniversaire : l'entraîneur du Standard veut la manière et mériter les trois points. En conférence de presse, le T1 liégeois a préfacé cette rencontre en revenant sur la rencontre européenne des Brugeois, ce jeudi à Bodo/Glimt.

Carl Hoefkens a fêté son 45e anniversaire, ce vendredi. Son plus beau cadeau se laisse facilement deviner. "C'est une question rhétorique. J'espère surtout qu'on pourra dire après le match qu'on mérite le résultat et qu'on mérite nos points. Ce serait ça, mon plus beau cadeau."

Alors que l'on s'attendait à une rencontre déséquilibrée il y a quelques semaines, les cartes semblent bien rabattues. Le Club de Bruges n'est pas au mieux depuis plusieurs matchs et le Standard semble enfin rentré dans sa saison.

"Je ne suis pas un fan des datas et des statistiques, mais on est deuxièmes du championnat sur les cinq derniers matchs, avec la deuxième meilleure défense. On peut voir que l’équipe grandit chaque semaine, c’est la chose la plus importante pour moi. A Louvain, c’est la première fois qu’on rencontrait une période difficile et on a su trouver la solution, avec les joueurs montés qui peuvent faire la différence" continue Carl Hoefkens.

© photonews

Les Rouches, qui ont joué samedi à OHL, ont une récupération bien plus importante que Bruges, qui s'est imposé ce jeudi soir en Norvège, à Bodo/Glimt. "Je ne pense pas que ça soit un avantage pour nous. Ils ont certes joué cette semaine, mais ils ont gagné et cela peut leur donner de la confiance pour la suite" analyse le T1 liégeois.

Cette réception de Bruges, c'est l'entrée du Standard dans un calendrier dantesque. Neuf matchs jusqu'à mi-novembre, contre des équipes qui postulent toutes à un siège final dans les Champions Play-Offs.

"C'est pour cela que je n'ai pas trop parlé du match à Louvain. Les rencontres qui arrivent seront très différentes. Il est important que mes joueurs soient agressifs avec le ballon, on doit avoir cette envie de faire mal dans la dernière partie de terrain. Et s’il y a des moments pour punir l’adversaire, on doit être frais pour marquer" espère Carl Hoefkens.