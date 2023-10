🎥 La folie à Genoa-Milan : Olivier Giroud finit gardien de but... et sort même un arrêt décisif !

L'AC Milan a dû terminer la rencontre sans gardien de but, Mike Maignan étant exclu à la 90e+9. Olivier Giroud a alors enfilé les gants avec succÚs !

Scénario fou ce samedi entre le Genoa et l'AC Milan. Au fin fond des arrêts de jeu, Mike Maignan, le gardien de but lombard, est exclu, alors que son coach a déjà effectué ses 5 changements. Un joueur de champ a donc dû enfiler les gants : c'est le Français Olivier Giroud qui s'y est collé.

L'AC Milan avait pris l'avantage via Christian Pulisic quelques minutes plus tôt, et le Genoa de Koni De Winter (titulaire... au back droit !) a donc cru pouvoir aller chercher l'égalisation. Mais Giroud va faire son job.

En toute fin de rencontre, le gardien de fortune va en effet s'interposer devant George Puscas de manière peu orthodoxe mais efficace en face-à-face, permettant à Milan de prendre 3 points et la tête du championnat. Une expérience que le champion du monde de 37 ans ne s'attendait certainement pas à vivre !