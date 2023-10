Buteur décisif, le "non-Diable" de la semaine remet les pendules à l'heure

Le Royal Antwerp FC a remporté dimanche après-midi une victoire bienvenue de 4-1 contre Eupen en Jupiler Pro League. Une victoire précieuse pour "The Great Old". Arthur Vermeeren a été élu homme du match et a réagi avec enthousiasme après le match.

Avec Dominico Tedesco dans les tribunes, il semblait que Vermeeren voulait peut-être prouver qu'il méritait peut-être une sélection en équipe nationale belge. Cependant, il affirme qu'il ne pense pas à cela. "Je ne pense pas aux Diables Rouges, aujourd'hui je jouais pour Antwerp et j'ai bien joué", a cité Sporza. Lors des précédents matchs d'Antwerp, le champion en titre a souvent été malchanceux. "La dernière passe faisait souvent défaut, ou un tir n'était tout simplement pas assez bon. Aujourd'hui, ça a fonctionné, ce qui montre que nous ne perdons pas espoir en tant qu'équipe", a déclaré Vermeeren. Vermeeren s'efforce d'améliorer ses statistiques, et il a réussi aujourd'hui. Le milieu de terrain a marqué un but et délivré une passe décisive. "J'essaie de jouer plus offensivement et ainsi d'obtenir des statistiques supplémentaires. C'est bien que cela fonctionne lors des derniers matchs", a conclu Vermeeren.