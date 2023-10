Grande nouvelle à Anderlecht pour les jeunes

Le RSC Anderlecht avait bien besoin de rénover Neerpede, l'académie qui fait sa renommée. C'est chose faite.

Voilà plusieurs années qu'on le sait bien du côté d'Anderlecht : Neerpede, un temps fleuron de la formation européenne, avait besoin d'un dépoussiérage. C'était aussi l'une des raisons des départs à répétition chez les jeunes du RSCA : malgré le "In youth we trust" de rigueur, plusieurs talents voyaient que l'herbe était plus verte ailleurs.

Cela devrait changer assez rapidement : le Nieuwsblad révèle qu'Anderlecht a investi 1 million d'euros pour une rénovation intégrale de son académie. Le gazon dispose d'un système de drainage flambant neuf, un nouveau terrain synthétique a été inauguré et un terrain couvert avec pelouse artificiel sera à disposition même de l'équipe A en cas de besoin.

Les vestiaires et la cantine, en piètre état, ont reçu un ravalement de façade bien nécessaire. Le terrain du RSCA Women est également flambant neuf, avec une tribune prévue. Bref : le RSCA veut faire honneur à sa réputation.