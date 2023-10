"Je vois Anderlecht se battre pour le titre"

Avec dix journées de championnat, nous sommes au tiers de la saison. Anderlecht est deuxième, juste derrière l'Union.

Avec sa victoire autoritaire face à Malines, Anderlecht continue d'impressionner et termine deuxième derrière l'Union juste avant la trêve internationale. Le Sporting serait-il en train de s'inscrire dans une continuité qui pourrait l'emmener loin cette saison ? L'ancien joueur du RSCA Marc Degryse voit en Anderlecht un nouveau prétendant au titre cette année.

"J'étais à Anderlecht samedi et j'ai assisté à l'hommage rendu à Paul Van Himst à l'occasion de son 80e anniversaire. Pour la première fois, j'ose dire qu'Anderlecht est entré dans une nouvelle phase", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

"Ils vont se battre pour le titre. Je ne l'avais pas dit jusqu'à présent parce que je trouvais encore Anderlecht trop prudent, mais maintenant je vois un football plus mature et plus offensif."

En dix rencontres, Anderlecht n'a perdu qu'une seule fois et compte une petite unité de retard sur son rival bruxellois.