Romelu Lukaku mis à l'honneur en Italie... ainsi qu'un drôle de gardien de but !

Auteur d'un doublé ce week-end sur la pelouse de Cagliari, Romelu Lukaku, qui compte déjà 7 buts toutes compétitions confondues pour l'AS Rome, a été intégré à l'équipe de la semaine en Serie A. Deux autres Romains, Spinazzola et Paredes, y figurent également.

Mais la curiosité de ce onze-type vient bien... du gardien de but. En effet, Olivier Giroud, gardien de fortune suite à l'expulsion de Mike Maignan dans les arrêts de jeu, a été mis à l'honneur par la Serie A.

Giroud devient ainsi probablement le premier joueur de champ de l'histoire du football à être élu Gardien de la semaine dans un championnat de D1. Le Français a réalisé un bel arrêt dans les dernières secondes du match, mais on se doute que la Serie A joue ici la carte de la dérision...

