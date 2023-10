Courtois de retour en sélection ? Un Diable Rouge est dubitatif !

Thibaut Courtois avait beaucoup fait parler de lui pendant l'été, se frittant avec Domenico Tedesco et claquant la porte des Diables Rouges.

Alors que les Diables joueront deux rencontres pour les éliminatoires de l'Euro 2024 ces prochains jours, l'épineuse question concernant Thibaut Courtois a logiquement ressurgi : faut-il le resélectionner, après qu'il se soit remis de sa grave blessure ?

Dans une interview accordée au Soir, le Diable Rouge Timothy Castagne a donné son avis. "C’est sûr que Thibaut Courtois est le meilleur gardien belge et le meilleur gardien du monde. Après il faut se poser la question : est-ce qu’on veut sacrifier le groupe des Diables Rouges pour un joueur ?"

"Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n’était. Après, ce sera un problème à régler entre Thibaut et le coach", poursuit Castagne. "Avant tout cela, le plus important c’est qu’il se rétablisse de sa blessure. Et si à ce moment-là, Thibaut ne veut plus venir, ce sera son choix. On aura Koen Casteels qui est très bon et même encore d’autre bons gardiens derrières."

Des déclarations qui ne manqueront pas de faire parler d'elles...