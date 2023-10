La bourde de Castagne concernant Courtois ? "J'ai parlé à Thibaut, le timing était mauvais..."

Ce matin dans Le Soir paraissait une interview dans laquelle Timothy Castagne évoquait le "cas" Thibaut Courtois. Des propos que le latéral des Diables Rouges regrette un peu.

"Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n'était" : ces propos sont ceux de Timothy Castagne, interviewé par nos confrères du Soir. De quoi rallumer la flamme d'un débat qu'on pensait un peu mis sous le tapis depuis la lourde blessure de Courtois, qui a permis à Domenico Tedesco de temporiser.

Une maladresse ? C'est en tout cas ce que reconnaît bien volontiers Castagne lui-même. "Ce n'était pas le bon moment pour parler de ça. Avec ces matchs importants qui arrivent, le timing était mauvais", regrette le Diable Rouge en conférence de presse.

"Thibaut aussi doit se concentrer sur autre chose avec sa blessure. Quand il sera fit, on verra comment ça se passe. Nous, on doit se concentrer sur ces 2 matchs", continue Castagne, qui tempère également les propos tenus lors de son interview : "Thibaut est un grand joueur et bien sûr qu'il serait important. Évidemment que l'équipe est ouverte à un retour, mais ça ne dépend pas de nous. On verra".

Une gêne palpable de la part de Timothy Castagne. "Je ne me suis pas fait taper sur les doigts, mais ça ne sert à rien de rajouter du stress à l'équipe. J'ai parlé à Thibaut depuis. Je ne sais pas s'il m'en veut, il faudra lui demander", sourit-il. "Mais le timing n'était pas bon, je n'aurais pas dû le faire et Thibaut le sait. C'est important de se parler".