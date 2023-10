Le sélectionneur de Dolberg remercie Anderlecht : "Il se rapproche de son meilleur niveau"

Les doutes avaient surgi cet été lorsque le RSC Anderlecht avait annoncé la venue de Kasper Dolberg. Mais, quelques mois plus tard, l'attaquant danois en est déjà à 5 buts en 9 matchs de championnat.

Dans les colonnes de la presse danoise, c'est le sélectionneur national Kasper Hjulmand qui s'est réjoui de la forme retrouvée de son attaquant.

"Je vois un Kasper qui s'épanouit et qui est dangereux. Je pense qu'il se déplace plus facilement et qu'il a des mouvements un peu plus précis.Je vois son toucher de balle, qui est si bon", a commenté Hjulmand dans des propos rapportés par Bold.

"Nous aimons les attaquants qui ont l'habitude de marquer, et Kasper a un niveau très, très élevé lorsqu'il est à son meilleur niveau", continue Hjulmand. "Il a été absent pendant un certain temps en raison de toutes sortes de circonstances, mais il a l'air d'aller bien et il est sur le point de revenir."