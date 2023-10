Un ancien Diable critique Tedesco : "Quand un joueur performe, il faut l'appeler"

Si finalement Vermeeren a rejoint les Diables Rouges pour affronter l'Autriche et la Suède, le milieu anversois n'était pas dans la sélection de base. Ce choix fait grincer des dents.

Quelques jours après l'annonce de la sélection de Domenico Tedesco, La Tribune s'est penchée sur le choix de Tedesco. Le principal sujet de discussion : la non-sélection d'Arthur Vermeeren. Finalement, l'Anversois a été appelé pour compenser la blessure de Leandro Trossard.

"Il brille sur nos terrains depuis plus d'un an. Quand les joueurs performent bien, il faut les appeler", déclare Philippe Albert dès le début. Tout le monde à la table semble simplement suivre cette idée. La raison de sa non-sélection les préoccupe également. "C'est étrange de justifier ce choix en rappelant Keita. Un joueur aussi exceptionnel que Vermeeren, c'est toujours dans votre intérêt de le mettre en avant et de le placer parmi les meilleurs."

"Vermeeren a de la perspicacité, un peu de Kevin De Bruyne dans sa vision et sa capacité à placer le ballon au bon moment et au bon endroit", explique Cécile De Gernier. Nicolas Frutos, de son côté, souligne la cohérence du jeune joueur. "C'est mérité, car tactiquement, physiquement et techniquement, il est toujours là. Depuis qu'il a commencé, nous attendions une baisse en raison de son âge, mais il a vraiment progressé à pas de géant."