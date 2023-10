🎥 Réserviste avec le Standard, encore buteur avec les Pays-Bas

La forme d'un joueur n'est pas toujours la même en club et en équipe nationale. C'est ainsi que l'équipe espoir néerlandaise offre un bon bol d'air à Noah Ohio.

C'est le paradoxe Noah Ohio : depuis qu'il ne joue plus au Standard (plus une seule titularisation depuis le 4 août), l'attaquant est appelé avec les U21 des Pays-Bas. Et il marque ! Après son premier but en septembre, Ohio a récidivé en plantant le 0-3 en Géorgie.

Auteur de 5 buts et 4 assists au Standard la saison passée, le garçon a des qualités mais se retrouve barré par un solide Wilfried Kanga.

De la qualité, il y en a aussi chez Bjorn Meijer. Longtemps blessé avec le Club de Bruges, le Néerlandais a lui aussi été à la fête lors de cette rencontre en inscrivant les deux premiers buts des Oranjes. Lui aussi dispose d'un concurrent de taille au Club vu la forme de Maxim de Cuyper. Vers un solide casse-tête pour Ronny Deila ?

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Georgia U21 0-1 Netherlands U21 | Bjorn Meijerpic.twitter.com/RGxS4MRsyg — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 12, 2023