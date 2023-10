Le bonheur est total pour cet Anderlechtois : "Ici au moins, on croit en moi"

Kasper Dolberg a récemment été sélectionné à nouveau pour l'équipe nationale du Danemark. Sa dernière sélection remonte à la Coupe du Monde au Qatar l'année dernière. L'attaquant du RSC Anderlecht a réagi à sa sélection et à son choix pour Anderlecht dans une interview avec TV2 au Danemark.

Dolberg est devenu récemment père de jumelles et a rejoint l'équipe nationale quelques jours plus tard. "Il y avait beaucoup de questions pratiques à régler avec les filles, mais j'étais très heureux quand Kasper Hjulmand m'a appelé. C'est quelque chose pour lequel j'espérais et je me battais depuis un moment", a déclaré Dolberg.

Après des passages à Séville et à Hoffenheim, Dolberg a choisi le RSC Anderlecht. "C'est un club avec d'énormes ambitions et on le ressent. C'est un plaisir d'être impliqué dans ce projet. J'en profite vraiment", a ajouté Dolberg. "Je suis vraiment arrivé à un endroit où je me sens bien et à l'aise. À Anderlecht, j'ai des gens autour de moi qui croient en moi et qui font tout leur possible pour que cela soit un succès", a ajouté l'attaquant danois.

Le 14 octobre, Dolberg jouera avec le Danemark contre le Kazakhstan. À l'heure actuelle, le Danemark a 13 points, tout comme le leader du groupe, la Slovénie. La Finlande et le Kazakhstan occupent respectivement les 3e et 4e places avec 12 points.