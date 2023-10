Après avoir affronté l'Antwerp, un joueur est porté disparu !

Un jeune joueur du Shakhtar Donetsk est porté disparu depuis la rencontre de Youth League face à l'Antwerp. Il n'aurait pas repris l'avion vers l'Ukraine.

Inquiétude au Shakhtar Donetsk. Depuis plus d'une semaine, dans la foulée du déplacement du club ukrainien en Belgique, Oleksandr Rotputko (19 ans) est porté disparu. Le jeune joueur, venu disputer le match de Youth League du Shakhtar, n'a pas repris l'avion vers Kiev.

Rotputko était titulaire et a disputé l'intégralité de la victoire du Shakhtar Donetsk en Youth League face aux jeunes de l'Antwerp (1-2). Mais le lendemain, il ne s'est pas présenté au moment de reprendre l'avion vers l'Ukraine, rapporte la Gazet Van Antwerpen.

Rotputko aurait pourtant remis ses bagages et reçu sa carte d'embarquement, avant de disparaître. "Nous ne savons pas où Oleksandr se trouve et n'avons aucune information", déclare le club ukrainien via les canaux officiels. Une rumeur circulerait sur les canaux Telegram (un réseau social très utilisé en Ukraine et en Russie) selon laquelle Rotputko aurait pu fuir pour la Russie.