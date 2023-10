Quand Lukaku se fait (encore) allumer par un dirigeant de l'Inter

L'attaquant est prêté par Chelsea à l'AS Rome jusqu'à la fin de la saison. L'Inter a longtemps semblé en pole position pour l'acquérir. Mais cela ne s'est pas produit. Le club milanais a décidé de rompre les discussions avec le club anglais.

Le directeur général de l'Inter, Beppe Marotta, est récemment sorti du silence et a parlé du transfert estival du Belge. Et il n'a pas pu s'empêcher de lui lancer une pique...

"Lukaku ou Icardi ? Sur la base de l'évolution de la situation, je choisirais Mauro Icardi. Lukaku peut bien sûr dire ce qu'il veut, mais nous l'avons toujours respecté...et ensuite l'argent fait la différence dans le football", a-t-il déclaré au Festival dello Sport.

🔵 Inter CEO Marotta: “Lukaku or Icardi? Based on how things have developed, I’d pick Mauro Icardi”.



“Lukaku can say whatever he wants of course but we always respected him… and then money makes the difference in football”, told Festival dello Sport. pic.twitter.com/3jRwKVhKy4