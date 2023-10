"Trop nonchalant" : un Diable Rouge critiqué après son match en Autriche

Dure soirée pour Amadou Onana. Le milieu de terrain des Diables Rouges a été exclu ce vendredi face à l'Autriche, après deux cartes jaunes.

En Belgique mais aussi ailleurs, Onana a reçu de vives critiques après son match de vendredi. Le joueur d'Everton a vu le Liverpool Echo reprendre les commentaires faits par Het Laatste Nieuws, pas vraiment élogieux à son égard.

"Trop nonchalant en possession. Le 1-3 est à sa charge. Il a pris inutilement une carte rouge", a écrit le quotidien flamand.

Timmy Simons, ancien défenseur des Diables, a critiqué la prestation d'Onana. "Il veut corriger lui-même sa perte de balle dans le rond central et tire son adversaire vers le bas de manière beaucoup trop brute. C'est vraiment un carton jaune trop facile. Face à un grand pays de football, on aura vraiment des problèmes à cause de telles choses."

Même son de cloche venant de Marc Degryse, consultant pour les médias sportifs flamands. "Dans tout son enthousiasme, il a pris à juste titre un carton jaune au niveau de la ligne médiane. Il faut vraiment qu'il évite cela. Lors de la Coupe du monde, il a également été suspendu après deux matches. Onana et sa force physique nous manquent lorsqu'il n'est pas là. Mais tant qu'il ne fera pas mieux, il continuera à avoir des problèmes, tout comme l'ensemble des Diables Rouges."