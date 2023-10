Pourquoi Anderlecht retient son souffle avec Jan Vertonghen

Un Diable Rouge n'est pas l'autre. Alors que des joueurs comme Toby Alderweireld, Simon Mignolet et Axel Witsel ont déjà fait leurs adieux à l'équipe nationale, Jan Vertonghen continue d'exceller en défense centrale. Toutefois, à 36 ans, le joueur doit prendre une décision importante.

Après la rencontre face à l'Autriche, Jan Vertonghen avait déclaré qu'il allait prendre une décision quant à sa carrière. Et cela, en mai ou en avril prochain.

Mais Sterke Jan ne parle pas seulement des Diables Rouges, mais aussi d'Anderlecht. Son contrat à Anderlecht expire à la fin de cette saison et Vertonghen n'a pas encore décidé s'il le prolongerait ou non.

Vertonghen, déjà l'après-carrière en tête ?

Le recordman d'apparitions chez les Diables prépare déjà la suite de sa carrière. Il sait dans quelle direction il veut aller. Pas en tant qu'entraîneur ou directeur technique, Vertonghen aimerait être impliqué dans d'autres facettes des activités quotidiennes d'un club. Dans le domaine du marketing ou des relations publiques, voire des médias sociaux d'un club. Il apprécie notamment le fonctionnement au sein de l'Ajax Amsterdam.

Mais quand cela se produira-t-il ? Vertonghen est honnête quand il dit qu'il ne sait pas encore. Comment son corps réagira-t-il dans quelques mois, lorsqu'il aura disputé de nombreux matches ? Il faut savoir que Vertonghen a toujours été épargné par les grosses blessures dans sa carrière. La pire a en effet été une déchirure des ischio-jambiers qui l'avait contraint à manquer 54 jours, soit 14 matches.

En un an et demi avec Anderlecht, il a manqué six matches, dont deux pour cause de maladie et quatre à cause d'une blessure au mollet. Il est donc toujours en pleine forme et a une attitude très professionnelle. Par ailleurs, quelle est son importance pour cet Anderlecht ? Dans la troisième meilleure défense du pays, il est entouré d'un grand nombre de jeunes joueurs qu'il doit guider.

Fredberg et Riemer retiennent leur souffle

Jesper Fredberg et Brian Riemer ont vu Vertonghen et lui ont parlé plusieurs fois. Pour les Mauves, il serait dommage qu'il arrête maintenant, alors qu'il pourrait facilement ajouter une (ou deux) année(s) supplémentaire(s). A Anderlecht, on lui offrirait en tout cas aveuglément un nouveau contrat.

Vertonghen est la raison pour laquelle les Danois n'ont pas pris la peine de recruter un défenseur central supplémentaire après le départ de Delcroix. Une autre raison pour laquelle ils aimeraient le garder : la saison prochaine, ils aimeraient qu'il complète la formation d'Ismaël Baouf. Le jeune homme de 17 ans pourrait devenir le successeur de Zeno Debast, mais il a encore besoin d'être encadré. Nunzio Engwanda, 15 ans, pourrait également apprendre de lui.

Fredberg sait que Vertonghen ne prendra pas de décision tout de suite. Mais il voit aussi que le défenseur prend de nouveau du plaisir. Il lui avait posé la question à la fin de la saison dernière et la balance penchait plus vers l'arrêt que vers la poursuite de l'aventure.