Viré malgré sa victoire de justesse face à l'Antwerp

L'entraîneur de l'Antwerp, Patrick Van Leeuwen, a été licencié. La victoire de justesse face à l'Antwerp n'aura pas sauvé le Néerlandais.

Arrivé en juillet dernier depuis le Zorya Louhansk, Patrick Van Leeuwen (54 ans) a été licencié par le Shakhtar Donetsk ce lundi. Une décision prise après un 1/6 sur les deux dernières rencontres, et alors que le Shakhtar est actuellement 3e au classement derrière le Dynamo Kiev et le Polyassa Zhitomir (mais avec un match de moins que ces deux équipes).

Van Leeuwen avait pourtant gagné son second match de Champions League à la tête du Shakhtar, aux dépens de l'Antwerp via un retour miraculeux en seconde période (2-3). On ignore s'il y a des circonstances autres que les résultats qui amènent cette décision du club ukrainien.

En attendant, Darijo Srna, ancien joueur du Shakhtar et ex-international croate emblématique, directeur sportif du club depuis 2020, prendra le rôle d'entraîneur à titre intérimaire.