C'est fait pour Romelu Lukaku, qui a rejoint un top 10 incroyable et qui vise désormais le podium européen

Ce but sur penalty fut le 79e de Romelu Lukaku en équipe nationale. Il rejoint donc Neymar, à la dixième place des meilleurs buteurs de l'histoire en sélection. Bientôt, Big' Rom fera son entrée sur le podium européen.

Pourtant terriblement critiqué au fil des années, Romelu Lukaku est le meilleur attaquant que la Belgique n'ait jamais connu, et l'un des meilleurs joueurs que notre pays n'ait jamais abrité.

Ses statistiques, tant en club qu'en équipe nationale, sont démentes et le nouvel avant-centre de l'AS Rome ne s'arrête pas en si bon chemin. Surtout à quelques mois d'un Euro 2024 où Lukaku tient particulièrement à tenir son rang, un an et demi après une mauvaise Coupe du Monde, tant individuellement que collectivement.

© photonews

Lukaku dans un top 10 historique

Mais tôt ou tard, Romelu revient toujours à la charge, n'abandonne jamais et vainc tout obstacle qui se dresse devant lui. Le dernier en date, cet été, après une longue période de discussions pour quitter Chelsea, où son image a été salie aux quatre coins de l'Europe et notamment en Italie.

Mais une nouvelle fois, Lukaku répond. Meilleur buteur de cette phase éliminatoire avec dix réalisations, l'avant-centre de 30 ans a donc inscrit son 79e but international contre la Suède.

Une réalisation qui lui permet de rejoindre Neymar, dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe nationale. Les deux hommes sont à la même hauteur que le Zambien Godfrey Chitalu, actuel neuvième (79 buts en... 81 matchs).

© photonews

Lewandowski avant... le podium européen

A l'échelle européenne, Romelu Lukaku se classe actuellement à la quatrième place. Il est devancé par un certain Robert Lewandowski, qui ne compte que deux réalisations de plus que lui (81).

Il y a donc fort à parier que d'ici à la fin de sa carrière, l'ancien d'Anderlecht entrera sur le podium des meilleurs buteurs européens en sélection. Lewandowski étant 8e dans le classement mondial.

Devant le Diable Rouge, il resterait donc deux européens. Le mythique hongrois Ferenc Puskas (84 buts), sixième tous continents confondus. Le premier, évidemment, se nomme Cristiano Ronaldo et est irrattrapable (127 buts). Malgré lui et malgré les critiques, Lukaku continue d'écrire l'histoire et celle de son pays.