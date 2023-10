Eden Hazard n'a rien perdu de son talent et s'offre un récital pour la bonne cause !

Ce mercredi, Eden Hazard participait à un match de gala au profit du Variétés Club de France. Et il n'a pas manqué de régaler le public de Calais !

Ca fait bizarre de l'écrire, mais désormais, Eden Hazard est de ces joueurs qui viennent taper la balle avec leurs potes retraités. On connaît Eden : s'il avait pu se désister après avoir jeté un oeil à la météo, il l'aurait peut-être fait, car il pleut des seaux sur le Stade de l'Épopée de Calais. Mais ce n'est pas son genre, et Eden est bien là, tout sourire, fidèle à lui-même.

Il est naturellement LA star du soir, même si à l'applaudimètre, certains, comme Robert Pirès, Laurent Blanc, Yohan Cabaye ou... Ciryl Gane, n°1 français de MMA, ont aussi droit à leur petit succès. Face à un onze qui aurait joué le titre en Premier League si tous les joueurs étaient dans leur prime (notre Van Buyten national, Blanc, Pirès, Karembeu, Puel, Debuchy, Cabaye, Giuly, Hazard...), une équipe de héros locaux : les finalistes de la Coupe de France avec le Calais RUFC, en 2000.

Eden Hazard à la baguette

Mais visiblement, les semi-amateurs de l'époque (ils évoluaient en National 2) ne s'entretiennent pas comme les pros qui leur font face. À la mi-temps, c'est 0-7... avec 5 assists et un but d'Eden Hazard. L'ex-Lillois n'a pas perdu un ballon, cassé quelques reins et placé quelques talonnades soyeuses, au plus grand plaisir du public venu en grande partie pour lui. Mais surtout, il a joué comme il l'a fait toute sa carrière : plutôt qu'inscrire 3 ou 4 buts, il a toujours privilégié la passe.

En seconde période, alors que Sidney Govou, Ciryl Gane, Roméo Elvis (!) ou encore Souleymane Diawara montent au jeu, Eden touche moins de ballons, et Calais sauve l'honneur via l'ancienne star de Valenciennes Steve Savidan. Mais Hazard reste sur la pelouse, s'éclate, dribble le gardien adverse... et opte encore pour la passe, sans succès. Sur le 10e but du Variétés CF (signé Govou), l'ancien capitaine des Diables s'offre encore un festival au pré-assist. Sur le 11e, il signe son 6e assist du soir pour l'humoriste Redouane Bougheraba.

Eden Hazard jouera finalement bien les 90 minutes du match, pour la première fois depuis longtemps. Et on ne peut pas réfréner un pincement au coeur : revoir l'ancien de Chelsea s'amuser sur un terrain, c'était une image devenue tristement rare. On aurait aimé que ce soit encore le cas "pour de vrai"...