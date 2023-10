Pourquoi Clinton Mata n'a jamais joué au Standard ? "J'étais tétanisé !"

Originaire de Verviers, Clinton Mata s'apprête à fêter ses 31 ans au début du mois prochain et a rejoint l'Olympique Lyonnais cet été pour une première expérience dans l'un des cinq grands championnats européens.

KAS Eupen, Charleroi, Genk et Club Brugge dans notre pays, désormais à Lyon. Clinton Mata a déjà parcouru un long chemin. Le Verviétois, qui fêtera ses 31 ans au moins prochain, est revenu pour OL TV sur son parcours en Jupiler Pro League.

"Si vous regardez les 4 clubs dans lesquels j'ai joué, vous voyez que je l'ai fait étape par étape, petit à petit. Aujourd'hui, on peut commencer à jouer au football à l'âge de six ans dans un grand club et suivre toute sa formation dans le même club."

Ce n'est pas le cas de Clinton Mata, qui a débuté sa carrière au FC Battice, en province de Liège. "Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur les jeunes qui suivent une telle formation et à négliger ceux qui ne le sont pas, même s'ils sont plus talentueux. J’ai commencé dans mon club local."

En tant que garçon de la région, Clinton Mata n'a jamais porté les couleurs du Standard, alors que c'est ce que beaucoup attendaient de lui. "Si vous habitez dans la région, tous les garçons rêvent d'y jouer. Moi j’étais tétanisé, à chaque fois qu’on m’appelait pour faire les tests, on me refusait."

