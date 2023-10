Anderlecht a reçu une grosse offre pour l'une de ses jeunes pépites

L'Eintracht Frankfurt a jeté son dévolu sur Zeno Debast, selon les médias allemands. Les Allemands ont entamé les négociations avec une première offre.

L'été dernier, Frankfurt s'était déjà manifesté pour le Diable Rouge, mais aucun accord n'avait été trouvé. Maintenant, on parle d'une offre de sept millions d'euros plus des bonus. Une offre bien trop basse pour Anderlecht, car en août, sa valeur était déjà estimée à plus de quinze millions d'euros.

On s'attend donc à ce que Frankfurt mette beaucoup plus d'argent sur la table. Debast saurait déjà quelles conditions de contrat il peut signer à Frankfurt. Un transfert hivernal est d'ores et déjà exclu tant pour Debast que pour Anderlecht. Debast souhaite en effet participer à l'Euro 2024 et a la garantie de disputer des minutes de jeu à Anderlecht.

La saison dernière, Frankfurt a terminé à la septième place en Bundesliga. Actuellement, il est huitième au classement.