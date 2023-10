Guillaume Gillet ne comprend pas une décision d'Anderlecht : "On ne croyait pas assez en lui"

Après un passage sur le banc du RSCA Futures, Guillaume Gillet a quitté le Sporting d'Anderlecht. L'ancien joueur ne comprend pas le départ de l'un de ses anciens protégés, qui fait déjà les beaux jours du RWDM.

Assistant de Felice Mazzu pendant le début de saison, Guillaume Gillet a été nommé entraîneur principal du RSCA Futures au mois d'octobre 2022 et y a terminé la saison. Avec brio, d'ailleurs, puisque les espoirs d'Anderlecht ont plus que rapidement assuré le maintien en Challenger Pro League et ont même terminé dans le top 6.

Cet été, le RWDM est parvenu à recruter gratuitement un ancien protégé de Gillet, le latéral droit Ilay Camara. L'ancien milieu de terrain ne comprend pas pourquoi Anderlecht a laissé partir Camara aussi vite, et le fait savoir.

"Il avait joué de bons matchs, montré de belles choses, mais la direction ne croyait clairement pas assez en lui. Cela ne me surprend pas qu'il soit parvenu à trouver un club en Jupiler Pro League. Le RWDM a fait une très belle affaire s'ils parviennent à tailler ce diamant" a déclaré Guillaume Gillet dans les colonnes du Soir.

Il reste effectivement du travail au joueur de 20 ans, mais Camara est prêt pour cela. "C'est quelqu'un de très travailleur. Il ne supporte pas de perdre, même à l'entraînement. Je me retrouve un petit peu en lui" a conclu Guillaume Gillet.

Cette saison, Ilay Camara a pris part à trois rencontres pour un total de 143 minutes avec le RWDM. La saison dernière, il avait disputé 26 matchs pour le compte des RSCA Futures, avec six passes décisives à la clé.