Une superbe nouvelle à Anderlecht : "Il est très heureux"

Durant la trêve internationale, Kasper Dolberg a quitté la sélection du Danemark. Pour une raison positive : la femme du buteur d'Anderlecht a donné naissance à des jumeaux.

Après avoir donné de plutôt bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie, Brian Riemer a également évoqué un cas spécial : celui de Kasper Dolberg, qui a quitté la sélection du Danemark durant la période internationale pour se rendre aux côtés de sa compagne.

Pas de mauvaise nouvelle non plus de ce côté, puisque le couple venait d'accueillir deux jumelles. Un heureux événement qui comble Kasper Dolberg de bonheur. "C'est toujours quelque chose de fatiguant, mais leur famille va bien. Kasper est l'homme le plus heureux de Neerpede en ce moment", se réjouit Brian Riemer, qui n'était pas 100% certain de pouvoir compter sur son attaquant pour le Clasico.

"En effet, j'ai eu des doutes, car devenir papa est déjà quelque chose de difficile, alors pour la première fois, à l'étranger... et de jumelles, ça fait beaucoup", sourit Riemer. "Mais immédiatement, il m'a dit qu'il n'y avait rien qu'il voulait plus que jouer pour Anderlecht ce week-end. Cela montre encore sa mentalité. Il sera prêt pour dimanche".