Bruges n'avance plus, mais Hans Vanaken n'est pas inquiet

Malgré la nouvelle désillusion subie à Courtrai, le capitaine du Club de Bruges se veut optimiste.

La crise pointe le bout de son nez à Bruges. Surpris par le KV Courtrai, samedi après-midi, les Blauw en Zwart n'ont pris que 16 points après 11 rencontres de championnat. Un bilan nettement insuffisant pour un candidat au titre.

Hans Vanaken en est conscient et il a d'ailleurs pris le temps d'aller discuter avec les supporters après la rencontre. Mais le capitaine brugeois n'est pas inquiet pour autant. "Aujourd'hui, nous avons contrôlé la rencontre, nous avons touché deux fois le montant et, au final, on aurait dû gagner cette rencontre."

"Une fois de plus, nous n'avons pas gagné et ça nous met dans une situation délicate. Nous mériterions d'avoir au moins 24 points. C'est un cliché, mais nous devons continuer à travailler. Il n'y a aucun problème dans cette équipe. Nous avons les qualités."