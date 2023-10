Pas de but ni de passe décisive, mais une prestation solide de Wilfried Kanga : "On savait qu'on allait les renverser"

L'attaquant du Standard n'a pas marqué ni réalisé de passe décisive, mais il a pesé très lourd sur la défense d'Anderlecht. Wilfried Kanga est satisfait de son match et de la réaction de son équipe.

Ce dimanche, nous avons assisté à un Clasico que seul Sclessin peut nous offrir. Mené 0-2 et presque 0-3, le Standard a renversé la vapeur dans le premier quart d'heure de la seconde période pour venir à bout du Sporting d'Anderlecht.

"C'était un grand match, on a montré beaucoup de caractère. Gagner ce Clasico à domicile fait vraiment du bien. Ça peut être 0-3, mais ça peut aussi être 1-0 pour nous. C'était compliqué en première période, on n'a pas eu les faits de jeu en notre faveur. On est revenus avec un meilleur mental, on a mieux défendu, en étant plus calmes, et on a montré nos qualités" a commenté Wilfried Kanga après la partie.

Alors que le doublé d'Anders Dreyer est sur le point d'être annulé, les Rouches se regroupent, tandis que le marquoir affiche, le temps d'un instant, 0-3 avant la demi-heure de jeu. Une réunion importante pour les joueurs de Carl Hoefkens.

"Ce n'était pas réellement un discours. Tout le monde a parlé et tout le monde avait le même élan. On savait qu'on avait les occasions pour revenir. Ils avaient marqué deux buts, on pouvait le faire aussi. On s'est réunis après le troisième but concédé et cela nous a fait du bien."

"On s'est dit de ne pas lâcher, qu'on allait inverser la tendance. Le public nous a fait du bien dès qu'on a marqué le premier but. C'est un sentiment de joueur, mais on savait qu'on allait revenir après le 1-2. On était chez nous, on ne pouvait pas se laisser marcher dessus de la sorte. Tout le monde ne pressait pas dans le même rythme, Anderlecht avait trop de trous pour s'engouffrer. C'est cela qu'on a réglé en première période."

Personnellement, Wilfried Kanga n'a pas marqué ni réalisé de passe décisive. Cependant, il a pesé très lourd sur la défense d'Anderlecht, à commencer par un Zeno Debast qui est loin d'avoir vécu sa soirée la plus tranquille.

"On est bien, on avance bien. Tout le monde gagne en confiance, le groupe est bien homogène. On espère rester sur cette série. Personnellement ? J'ai essayé de faire le travail, même si je n'ai pas été décisif. J'ai beaucoup touché le ballon, je l'ai gardé, j'ai fait des appels,.. Je suis content de ce que j'ai fait" a conclu Wilfried Kanga.