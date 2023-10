"Il pouvait à peine parler et ne voyait pas grand chose" : les nouvelles peu rassurantes de ce cadre de La Gantoise

Grosse frayeur pour Paul Nardi qui a dû être emmené à l'hôpital après un choc avec Kevin Denkey. Mais la situation du gardien français est désormais sous contrrôle.

Pour son retour au Cercle de Bruges (où il a évolué entre 2017 et 2019), Paul Nardi a vécu un match chahuté. Le Français a d'abord été trompé à deux reprises pour concéder la première défaite de la saison de La Gantoise.

Plus grave, lors du but de Kevin Denkey à la dernière minute de temps additionnel, Nardi a reçu le genou du buteur togolais en pleine figure. Groggy, il a été immédiatement transporté en ambulance à l'hôpital pour y subir des examens plus approfondis.

En conférence de presse, Hein Vanhazaebrouck a déjà livré les premiers verdicts : "Paul était conscient, mais groggy. Il parlait à peine et ne voyait pas grand-chose. J'espère qu'il ne s'agit pas de quelque chose de plus grave qu'une simple commotion cérébrale, mais je pense qu'il sera de toute façon absent pour une longue période". Paul Nardi sera sans doute invité à porter un masque de protection à son retour.