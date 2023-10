Le Standard est lancé dans une folle série qu'il n'avait plus connue depuis... 2019 !

Le Clasico s'est soldé par une victoire complètement folle du Standard ce week-end. Les Rouches retrouvent enfin des couleurs en championnat.

Le Standard a emballé et remporté un Clasico totalement fou ce week-end face à une équipe d'Anderlecht à deux visages. Les Rouches semblent avoir trouvé un rythme et sont en train de remonter au classement.

Après des victoires solides comme face à Anderlecht et au FC Bruges, le bilan du club est plus que positif. Mieux encore, le Standard n'a plus perdu un match depuis sa défaite face au Cercle de Bruges le 19 août dernier.

Outre une série de trois victoires de rang, c'est surtout celle de sept matchs consécutifs sans défaite qui impressionne. Il s'agit en effet d'une série que n'avait plus signé le Standard depuis la saison 2019-2020, sous Ricardo Sa Pinto.